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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع عبوات الصواريخ بمركز الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت حملة من المتابعة الميدانية، وإدارة البيئة بالمحافظة، من ضبط ورشة لتصنيع العبوات الكرتونية للصواريخ والشماريخ بناحية عزبة صفر، التابعة للوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة مركز الفيوم، كما تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الصواريخ والشماريخ والألعاب النارية لدى الباعة الجائلين بعدد من المناطق.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة التصدي الحازم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين، وتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، المشرف على وحدة المتابعة الميدانية، أن حملة من المتابعة الميدانية، برئاسة الأستاذ سالم فتيح، بالتعاون مع شرطة المسطحات، وإدارة البيئة بالمحافظة، قد تمكنت من ضبط ورشة لتصنيع العبوات الكرتونية للصواريخ والشماريخ بناحية عزبة صفر، التابعة للوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة، وتم مصادرة كميات كبيرة من الكرتون المجهز للصواريخ، كما تم مصادرة إحدى آلات الطباعة، وإخطار مديرية التموين التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الورشة والمضبوطات.  

وأضاف، أن الحملة قد تمكنت أيضاً خلال اليومين الماضيين، من ضبط كميات كبيرة من الصواريخ والشماريخ والألعاب النارية لدى الباعة الجائلين بعدد من المناطق بمدينة الفيوم، مثل حي الجامعة، وكيمان فارس، والبارودية، ومنطقة المسلة، وتم مصادرة جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتاً إلى استمرار الحملات المكثفة على محال بيع المفرقعات والألعاب النارية، للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.
 

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قبل بيعها للمواطنين.. ضبط مليون وحدة ألعاب نارية بالفيوم

 

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