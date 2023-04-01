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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شويجو يعلن توسع روسيا في إنتاج كل الأسلحة

شويجو
شويجو

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن زيادة إنتاج جميع أنواع الأسلحة العادية وعالية الدقة، يأتي لضمان أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع الروسي: "تزويد قواتنا بكل ما تحتاجه من أسلحة يتم تحت مراقبة مستمرة من الحكومة ووزارة الدفاع"، وفقًا لـوسائل إعلام متفرقة.
وأكد شويجو أن "تزويد مجموعات القوات بأسلحة الدمار هو تحت السيطرة الدائمة للحكومة ووزارة الدفاع".

وأشار شويجو إلى أنه "تم تحديد حجم إمدادات الذخيرة الأكثر طلبًا، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة لزيادتها".

وتابع شويجو: "بسبب التوسع في القدرات الإنتاجية وزيادة إنتاجية العمل، فقد زاد عدد المنتجات التي ينتجونها لدعم القوات بمقدار مضاعف، نحن نتحدث عن كل من أنواع الأسلحة التقليدية وعالية الدقة. كل هذا يجعل من الممكن إنجاز المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة وفقا لخطة إجراء العملية العسكرية الخاصة".
من جانبه، أقر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بصعوبات في سد النقص الحاصل بمخزون جيشه، مضيفًا أن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا تسبب بفجوات في تسليح الجيش الألماني.

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