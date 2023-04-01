ضمن احتفالات العيد القومي.. جلسة ساخنة لبرلمان طلائع محافظة الجيزة مع التنفيذيين

انطلقت فعاليات برنامج الجلسة البرلمانية مع برلمان الطلائع بمحافظة الجيزة، داخل قاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن احتفالات محافظة الجيزة بالعيد القومي.

وحضر الجلسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، وعدد من وكلاء الوزارات بالجيزة، وأعضاء مجالس النواب، ومجموعة كبيرة من طلائع الشباب.

وخلال الفعاليات تم تسليم وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الجيزة وشاح برلمان طلائع مصر.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شكره لكل القائمين على برلمان الطلائع، والمستوى الفكري والتربوي لمناقشة الموضوعات بحيادية.

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