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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن احتفالات العيد القومي.. جلسة ساخنة لبرلمان طلائع محافظة الجيزة مع التنفيذيين

محافظ الجيزة ووزير
محافظ الجيزة ووزير الشباب والرياضة

انطلقت فعاليات برنامج الجلسة البرلمانية مع برلمان الطلائع بمحافظة الجيزة، داخل قاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن احتفالات محافظة الجيزة بالعيد القومي.

وحضر الجلسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، وعدد من وكلاء الوزارات بالجيزة، وأعضاء مجالس النواب، ومجموعة كبيرة من طلائع الشباب.

وخلال الفعاليات تم تسليم وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الجيزة وشاح برلمان طلائع مصر.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شكره لكل القائمين على برلمان الطلائع، والمستوى الفكري والتربوي لمناقشة الموضوعات بحيادية.

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محافظ الجيزة محافظة الجيزة وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نائب محافظ الجيزة أحمد راشد محافظ الجيزة مجلس النواب

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