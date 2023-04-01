مائدة الإفطار الجماعي لطلاب الأزهر في شكلها النهائي.. صور

حرص الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على الاطمئنان على تجهيزات الإفطار الجماعي للطلاب المغتربين غير المقيمين بالمدن الجامعية.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعمل على راحة الطلاب، ويسعى لتوفير جميع الاحتياجات التي تعينهم على الاستذكار وتحصيل العلم، وتغرس فيهم الانتماء الوطني.

ووجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإقامة مائدة للطلاب؛ تيسيرًا عليهم لكي يتفرغوا للمذاكرة قبل امتحانات النصف فصلي (الميد ترم) للفصل الدراسي الثاني.

وكانت الجامعة قد أعلنت عن إقامة المائدة، وبدأت في إجراء ترتيبات تنظيمها بحيث يتم تسجيل أسماء الراغبين في حضور الإفطار عن طريق دعوات تسلم لهم من منسقي الأنشطة الطلابية بكلياتهم: (منسق طلاب من أجل مصر).

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