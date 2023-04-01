الأمم المتحدة : العالم يحتاج 23 مليار دولار لتجنيب البشرية كارثة إنسانية

قال رئيس برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الحائز على جائزة نوبل، إنه بدون مليارات الدولارات الإضافية لإطعام ملايين الجياع، سيشهد العالم كارثة إنسانية، وحدوث هجرة جماعية، وبلدان مزعزعة للاستقرار، وأطفال وبالغين يتضورون جوعاً، وذلك في الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة NPR الأمريكية، وقبل أن يسلم مقاليد أكبر منظمة إنسانية في العالم لسفيرة الولايات المتحدة سيندي ماكين الأسبوع المقبل، قال حاكم ساوث كارولينا السابق، إنه "قلق للغاية" من أن برنامج الأغذية العالمي لن يجمع حوالي 23 مليار دولار يحتاجها هذا العام لمساعدة ملايين اشخاص محتاجون.

وقال: "في هذه المرحلة، سأفاجأ إذا حصلنا على 40٪ منها ، بصراحة تامة، ففي العام الماضي، جمعنا 14.2 مليار دولار لبرنامج الأغذية العالمي، أي أكثر من ضعف الـ 6 مليارات دولار في عام 2017"، وهو العام الذي تولى فيه منصب المدير التنفيذي

وذكر المدير التنفيذي للمنظمة الأممية، أن الأموال التي جمعنها العام الماضي، ساعدت أكثر من 128 مليون شخص في أكثر من 120 دولة ومنطقة، وتابع بيسلي: "كنت قادرًا على إقناع الولايات المتحدة العام الماضي بزيادة تمويلها من حوالي 3.5 مليار دولار إلى 7.4 مليار دولار وألمانيا لزيادة مساهمتها من 350 مليون دولار قبل بضع سنوات إلى 1.7 مليار دولار، لكني لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى هذا العام".