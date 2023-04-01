مسلسل رمضان كريم 2 الحلقة 10.. محمد لطفي يرفض عمل نجلاء بدر بالفن

شهدت الحلقة العاشرة مم مسلسل رمضان كريم 2 احداثا مشوقة بين محمد لطفي وزوجته نجلاء بدر حيث علم ان زوجته وابنته يتدربان في ورشة تمثيل من أجل دخول عالم الفن

ذهب إليهما في الورشة وأخذهما إلى المنزل ورفض الأمر وعاتبهما على التصرف بدون علمه.

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل رمضان كريم 2 حرص صبري فواز على تطوير القهوة واشترى تلفزيون جديد للقهوة وقام بإيصال اشتراكات المباريات، وهذه الخطوة نالت إعجاب بيومي فؤاد واخبرها أنها فرصة عظيمة لرؤية محمد صلاح.

كما ظهر الفنان محمود الليثي في دور مطرب يأتي إلي القهوة ليقدم فقرة غنائية.

وشك سيد رجب أن سلوى عثمان تخونه وعند دخوله عليها اثناء حديثها مع الكلب شاهد الحقيقة وطالب بخروج الكلب سريعا من المنزل.

الفنانة نجلاء بدر عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع مجموعة من النجوم منهم سيد رجب، وسلوى عثمان، صبري فواز وبيومي فؤاد وقالت:" الجزء الجديد سنرى من خلاله المشاكل العصرية الموجودة في كل بيت أحداث العمل تتطور مع الزمن، ولكننا احتفظنا بالأساسيات الخاصة بطقوس رمضان.

وأكدت أن رمضان كريم مسلسل اجتماعي هادي، ووصفته بالعمل المسلسل وقالت:" المؤلف أحمد عبد الله وسامح عبد العزيز أضافوا روح للمشاهد، واتمنى ان ينال إعجاب الجمهور فهناك الكثير من المفاجئات بالعمل، وهو مسلسل قريب من قلبي لاني احب أجواء شهر رمضان والزينة والإفطار والسحور.