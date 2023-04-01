الكتيبة 101 الحلقة 10.. خالد الصاوي يواجه فتحي عبدالوهاب ويطالبه بمغادرة سيناء

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الكتيبة 101 مواجهة بين خالد الصاوي والذي يجسد شخصية الشيخ موسى أحد شيوخ قبائل سيناء وابن شقيقه الدكتور وحيد والذي يجسد دوره فتحي عبد الوهاب.



وكشف الشيخ موسى كذب ابن شقيقه الدكتور وحيد وزواجه فى السر، بالإضافة إلى عمله فى تهريب السلاح وطالبه بمغادرة سيناء على الفور.



فيما رفض الدكتور وحيد حديث عمه الشيخ موسى وعبر له عن كرهة الشديد له وأنه لم ينفذ كلامه

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادًا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم فتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.