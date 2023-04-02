طلاب صفوف النقل يبدأون امتحاناتهم الشهرية في المدارس اليوم

يبدأ اليوم طلاب صفوف النقل امتحانات شهر مارس ، التي أوصى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بعقدها في الأسبوع الأول من شهر إبريل الجاري.

وتعد هذه امتحانات شهر مارس هي أول امتحانات يخوضها طلاب المدارس خلال شهر رمضان هذا العام .

وتعقد امتحانات شهر مارس في الأجزاء التي تم تدريسها فقط، ولن تشمل اي أسئلة من الأجزاء التي تقرر اعتبارها للإطلاع فقط بقرار وزير التربية والتعليم في إطار التخفيف على الطلاب .

وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم ، تعقد امتحانات شهر مارس ، في جزء من حصة المادة ، دون الاخلال بسير اليوم الدراسي في المدارس .

وتكون امتحانات شهر مارس على مستوى المدرسة ، وهي عبارة عن اختبارات قصيرة هدفها التأكد من فهم الطلاب للمقررات وتحقيق الهدف التربوي منها.

وعند تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس ، يتم توزيع الدرجات كالتالي : 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.