عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب صفوف النقل يبدأون امتحاناتهم الشهرية في المدارس اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبدأ اليوم طلاب صفوف النقل امتحانات شهر مارس ، التي أوصى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بعقدها في الأسبوع الأول من شهر إبريل الجاري.

وتعد هذه امتحانات شهر مارس هي أول امتحانات يخوضها طلاب المدارس خلال شهر رمضان هذا العام .

وتعقد امتحانات شهر مارس في الأجزاء التي تم تدريسها فقط، ولن تشمل اي أسئلة من الأجزاء التي تقرر اعتبارها للإطلاع فقط بقرار وزير التربية والتعليم في إطار التخفيف على الطلاب .

وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم ، تعقد امتحانات شهر مارس ، في جزء من حصة المادة ، دون الاخلال بسير اليوم الدراسي في المدارس .

وتكون امتحانات شهر مارس على مستوى المدرسة ، وهي عبارة عن اختبارات قصيرة هدفها التأكد من فهم الطلاب للمقررات وتحقيق الهدف التربوي منها.

وعند تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس ، يتم توزيع الدرجات كالتالي : 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة  "الانضباط" + و5% على السلوك.

صفوف النقل امتحانات شهر مارس شهر مارس امتحانات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

مفاجأة للمصريين| سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي الأخير

هشجع الأهلي.. نجم الزمالك يعلن تغيير انتمائه بعد ثلاثية القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 2-4-2023

طلاب صفوف النقل يبدأون امتحاناتهم الشهرية في المدارس اليوم

موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في الكونفيدرالية والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

أستاذ مناهج الجامعات التكنولوجية: ساعدت على رفع مستوى خريجي التعليم الفني

تحصين من القرآن والسُنة لمنع الوسوسة وحفظ الإيمان .. يغفله الكثيرون

أقلهم رامي ربيعة.. حسن المستكاوي يقيم أداء لاعبي الأهلي أمام الهلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع درجة الحرارة ونشاط للرياح| حالة الطقس اليوم الأحد.. متى تنتهي موجة الصقيع؟

البحث عن الكنز.. خبير أثري يكشف مفاجأة تعيد كتابة تاريخ منطقة المطرية

كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ