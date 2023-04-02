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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 2 أبريل 2023: فرصة للتصالح

برج الحمل وتوقعات
برج الحمل وتوقعات الأبراج

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، يحب اللعب مع الأطفال ويجلس ليتعلم من الكبار خاصة من عائلته، يسعى ليريد معرفة شيء عن كل شيء.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 2 أبريل 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 2 أبريل 2023

في حين أن الرخاء سينهال على مواليد برج الحمل اليوم قد لا تكون الجبهة المهنية بهذه العظمة، توقع التحديات في كل من الوظيفة والأعمال والتي قد تؤثر حتى على الوضع المالي، ستعود الأمور إلى المسار الصحيح عاجلاً.

توقعات برج الحمل صحيًا

يجب على أولئك الذين يعانون من مشاكل في التنفس تجنب السفر لمسافات طويلة، وخاصة إلى التضاريس الجبلية.

توقعات برج الحمل عاطفيًا

احذر من سوء التفاهم في العلاقة الذي يمكن أن يفسد اليوم، تجنب المناقشات التي قد تؤذي غرور شريكك وتظهر عاطفتك قدر الإمكان، قد يصادف مواليد برج الحمل العازب شخصًا مميزًا، لديك فرصة رائعة للتصالح مع الحبيب القديم.

برج الحمل اليوم مهنيًا

كن مستعدًا لقبول التحديات الجديدة في مكان العمل، قبول المسؤوليات الجديدة في المكتب والسعي لتحقيق جميع الأهداف.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

قد لا يتمكن بعض العملاء الأجانب من تصفية المستحقات وقد يتسبب ذلك في مشاكل مالية، ومع ذلك ، سيتم دفع الأموال الأسبوع المقبل. 

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