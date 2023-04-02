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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب في مدينة العريش

مقارىء القرآن الكريم
مقارىء القرآن الكريم بمسجد الرفاعي بالعريش

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء،  اليوم الأحد ، الحادي عشر  من أيام شهر رمضان المبارك،  حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري..حيث يوجد 3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين  داخل المحافظة، بينما يوجد فارق نحو  9دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:14 دقائق. 

 

ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة  شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ،  موعد انطلاق مدفع الإفطار واداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.

 

أذان المغرب:

 

ويحين موعد أذان  المغرب في محافظة شمال سيناء،اليوم الأحد ، الحادي عشر  من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:5 مساء، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد  غرب العريش 6:7 دقيقة ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:3 مساء ورفح سيناء 6:2 دقيقة.

حيث تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، لإنطلاق برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني" بمقر المدينة الشبابية بالعريش  ، يوم الثلاثاء الموافق 4 / 4 / 2023 ، 13 رمضان 1444هــ.  بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة   تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بمحافظة شمال سيناء
 

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العريش آذان المغرب رمضان توقيت

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