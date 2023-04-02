موعد أذان المغرب في مدينة العريش

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد ، الحادي عشر من أيام شهر رمضان المبارك، حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري..حيث يوجد 3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين داخل المحافظة، بينما يوجد فارق نحو 9دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:14 دقائق.

ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ، موعد انطلاق مدفع الإفطار واداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.

أذان المغرب:

ويحين موعد أذان المغرب في محافظة شمال سيناء،اليوم الأحد ، الحادي عشر من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:5 مساء، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد غرب العريش 6:7 دقيقة ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:3 مساء ورفح سيناء 6:2 دقيقة.

حيث تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، لإنطلاق برنامج "ملتقى الأجيال الرمضاني" بمقر المدينة الشبابية بالعريش ، يوم الثلاثاء الموافق 4 / 4 / 2023 ، 13 رمضان 1444هــ. بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بمحافظة شمال سيناء

