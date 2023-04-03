نشرة الحوادث.. لحظة قتل فكهاني أكتوبر لطليقته بالشارع.. والنيابة تتخذ قرارا عاجلا

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة من أبرزها :

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

أمرت النيابةُ العامةُ، بالتحفظِ على المتهمِ بقتلِ طليقتِهِ بأكتوبرَ لحينِ إمكانيَّةِ استجوابِهِ،حيثُ كانتِ النيابةُ العامةُ قد تلقَّتْ إخطارًا يومَ الخميسِ 30 مارسَ الماضِي مفادُهُ قتْلُ شخصٍ لطليقتِهِ طعنًا بسلاحٍ أبيضَ بالشارعِ بمنطقَةِ أبناءِ الجيزَةِ بأكتوبرَ، فباشرتِ التحقيقاتِ على الفورِ.

عاجل|تعطل حركة النقل بسبب انقلاب تريلا فوق كوبري المعرض بطنطا

شهدت حركة النقل والمواصلات تعطلا نسبيا بطريق "القاهرة _ الإسكندرية " الزراعي لعدة ساعات بنطاق كوبري المعرض في طنطا بمحافظة الغربية، إثر انقلاب سيارة نقل تريلا بسبب السرعة الزائدة بشكل مفاجئ وتسببها في انفجار إطار كاوتشوك.

للزوجات والأمهات| الإجراءات المتبعة حال امتناع الأب عن إثبات المولود أو تسجيله

بعض الاباء او الازواج يمتتعون عن اثبات مواليدهم لاسباب تتعلق بخلافات اسرية مع زوجاتهم، سواء بسبب ترك الزوجة مسكن الزوجية، وطلب الطلاق، او لاسباب اخري منها العند بين الزوجين .. ولكن في حالة إمتناع الاب وأهله عن اثبات المولود.. حدد المحامي اسلام فتحي الاجراءات التي يجب ان تتبعها الزوجة لاثبات مولودها.. وشملت.

بالزغاريد.. فرحة الأهالي بقرار المحكمة بإحالة المتهم بقتل7 من أفراد أسرته للمفتي.. شاهد

استقبل الأهالي، قرار محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته لفضيلة المفتين بالتهليل والزغاريد، كتعبير عن سعادتهم بقرار المحكة.

فكهاني أكتوبر

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

يئست من كثرة خلافاته معها طالبته مرارا بالكف عن التشاجر وإهانتها أمام الجيران في العقار الذي يسكنونه فيه بـ مدينة ٦ أكتوبر إلا أنه كان لا يسمع إلا صوته وفي آخر مرة تشاجرا فيها ترك المنزل بلا عودة فقررت الزوجة العمل لتلبية حاجة أبنائها الا ان الزوج كان لا يفكر سوى في الانتقام فانتظرها في الشارع وما أن رآها قادمة هرع نحوها ممزقا جسدها بسلاح ابيض وانهى حفلة التعذيب بقتلها وسط صرخات المارة الذين تجمعوا حوله وكان برفقتهم شقيق الزوجة الضحية الذي كان يلحق بشقيقته وانهالوا عليه بالضرب حتى أنقذته قوات الشرطة من بين أيديهم قبل الفتك به.

رعب بين الطلاب.. اللقطات الأولى لحريق 3 أتوبيسات مدرسة خاصة في النزهة

حصل موقع صدى البلد على اللقطات الأولى من حريق التهم 3 أتوبيسات داخل ساحة انتظار بمدرسة خاصة في النزهة.

بالفيديو كونفرانس|قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

جدد، قاضي المعارضات بمحكمة القاهر الجديدة، حبس المتهمين بسرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح ١٥ يوما، عبر الفيديو كونفرانس، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.