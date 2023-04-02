رعب بين الطلاب.. اللقطات الأولى لحريق 3 أتوبيسات مدرسة خاصة في النزهة

حصل موقع صدى البلد على اللقطات الأولى من حريق التهم 3 أتوبيسات داخل ساحة انتظار بمدرسة خاصة في النزهة.

حريق النزهة

البداية، عندما تلقت غرفة عمليات اطفاء القاهرة، بلاغاً بنشوب حريق في أتوبيسات داخل ساحه انتظار تابعة لمدرسة خاصة بالقرب من صلاح سالم دائرة النزهة، علي الفور تحركت ٣ سيارات اطفاء وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق دون ان تمتد النيران لمباني المدرسة أو الطلاب .

فيما يكثف رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من جهودهم لكشف ملابسات الحريق وتحديد سببه لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه والعمل على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، تم تحرير محضر وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.