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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رعب بين الطلاب.. اللقطات الأولى لحريق 3 أتوبيسات مدرسة خاصة في النزهة

صدى البلد

حصل موقع صدى البلد على اللقطات الأولى من حريق التهم 3 أتوبيسات داخل ساحة انتظار بمدرسة خاصة في النزهة.

الصور الأولى من حريق مصنع الخردة بمؤسسة الزكاة

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع الخردة بمؤسسة الزكاة وإصابة شخصين

حريق النزهة

البداية، عندما تلقت غرفة عمليات اطفاء القاهرة، بلاغاً بنشوب حريق في أتوبيسات داخل ساحه انتظار تابعة لمدرسة خاصة بالقرب من صلاح سالم دائرة النزهة، علي الفور تحركت ٣ سيارات اطفاء وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق دون ان تمتد النيران لمباني المدرسة أو الطلاب .

فيما يكثف رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من جهودهم لكشف ملابسات الحريق وتحديد سببه لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه والعمل على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، تم تحرير محضر وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

النزهة اتوبيسات حريق أتوبيسات أخبار الحوادث اخبار النزهة

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