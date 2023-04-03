الأسمنت يواصل انخفاضه..أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين

تباينت أسعار مواد البناء في مصر بداية شهر أبريل الجاري حيث استقرر الحديد ، فيما انخفض سعر الأسمنت بقيمة تتراوح ما بين 40 الي 60 جنيها في الطن الواحد.



وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء “الحديد والأسمنت ” في مصر،اليوم الاثنين 3 ابريل 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

أسعار مواد البناء في مصر



ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 39000جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 39000جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 38800جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 38800جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 38500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 38500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 38500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 38000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 38000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 38500جنيه للطن الواحد



بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 38000جنيه للطن الواحد



أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1935جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1910جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الاثنين 1860جنيه للطن .



وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الاثنين 1830جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الاثنين 1850 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1870جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1890جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1990جنيها للطن.

وسجل أسمنت المصريين اليوم الاثنين 1770جنيها للطن.



وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين 1830جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.