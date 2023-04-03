مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل مثيرة في فشل انتقال نجم بيراميدز للزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن الأسباب الحقيقية التي أفشلت انتقال عبدالله السعيد، قائد بيراميدز، إلى نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي.

وكتب مهيب عبد الهادي: "عبد الله السعيد لاعيب كبير أوي أوي وخامة نادرة في الدوري المصري.. خسارة كبيرة عدم ضمه للزمالك.. والحقيقة أن أحد أسباب فشل الصفقة هو فيريرا اللي كان رافض اللاعب بداعي أن طريقة لعبه مش محتاجة لاعب زي عبد الله السعيد".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.