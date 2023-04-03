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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. الأسهم المحلية تربح 10.3 مليار درهم في الثلث الأول من رمضان

الأسهم الإماراتية
الأسهم الإماراتية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 10.3 مليار درهم في الثلث الأول من شهر رمضان مع تركزها بشكل رئيسي في أسهم "المالية" و"البنوك" و"العقار" و"الطاقة".

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، السيولة في أسواق الأسهم المحلية توزعت بواقع 8.45 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.84 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وجري التداول في أسواق الأسهم المحلية خلال الثلث الأول من رمضان على نحو 2.27 مليار سهم منها 1.5 مليار سهم في سوق أبوظبي و773.09 مليون سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 15.2 ألف صفقة في السوقين.

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سوق أبوظبي 

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" خلال الثلث الأول عند مستوى 9294.61 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9430.25 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية 3.91% ومؤشر الطاقة 0.04% والمواد الأساسية 1.69% والرعاية الصحية 3.09% والخدمات 7.42%.

وشهد سوق أبوظبي خلال الثلث الأول تنفيذ 24 صفقة كبيرة على عدد 105.8 مليون سهم بقيمة 172.3 مليون درهم شملت 20 صفقة على "أدنوك للغاز" بقيمة 136 مليون درهم و4 صفقات على "حياة للتأمين" بنحو 36.3 مليون درهم.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" النشاط خلال تلك الفترة مستقطباً سيولة بأكثر من 2.1 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 882.5 مليون درهم، ثم "أدنوك للغاز" جاذباً نحو 568.8 مليون درهم، و"الدار العقارية" 426.4 مليون درهم و"بريسايت" 407.1 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة خلال الفترة نفسها "طاقة" بنسبة 6.73% و"كيو القابضة" 6.3% و"برجيل" 5.9% و"أدنوك للحفر" 4.77% و"أمريكانا" 3.53% و"أبوظبي الإسلامي" 3.53% و"الياه سات" 3.1% و"أغذية" 3% و"فيرتيغلوب" 2.3% و"أدنوك للغاز" 1.69% و"بريسايت" 1.54% و"بروج" 1.18% و"موانئ أبوظبي" 1.13%.

سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الثلث الأول من رمضان بنسبة 0.41% أو ما يعادل 14 نقطة ليغلق عند مستوى 3406.72 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات 4.6% والاتصالات 0.4% والعقار 0.09%.

وارتفع في سوق دبي "ديوا" بنسبة 5% و"إمباور" 6% و"الإمارات دبي الوطني" 1.92% و"سوق دبي المالي" 4% و"الخليج للملاحة" 22.9% و"تبريد" 2.3% و"دو" 0.4% و"تعليم القابضة" 1%.

واستحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات خلال الثلث الأول من الشهر الفضيل بنحو 436.8 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 264.6 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" مستقطباً 237.5 مليون درهم و"العربية للطيران" 174.8 مليون درهم.

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