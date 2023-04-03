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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية.. ندوة بثقافة الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أقام قصر ثقافة الغردقة ندوة بعنوان "مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية"، حاضر خلالها الشيخ  محمود طه الشيمي، مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ حسام الدين محمود إمام وخطيب مسجد الميناء بالغردقة.

 

تناولت الندوة، السلوك الإيجابي للمسلم خلال الصيام في شهر رمضان وإتقان العمل وكظم الغيظ، وإعلاء الصفات الحميدة للمسلم خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى شرح لبعض الآيات والأحاديث الشريفة التي أوضحت مكارم الأخلاق في الإسلام، وأكدت علي ثوابها وفائدتها المجتمعية العظيمة من أجل السعي للوصول إلي الرقي في التعاملات بين الناس. 

 

وفى سياق آخر، نفذ حي شمال الغردقة والمتابعة الميدانية بالمدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة خلف موقف اتوبيس الوجه القبلي وشارع البازارات، وذلك لإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين الموجودين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

البحر الأحمر رمضان المتابعة الميدانية رفع الإشغالات شرطة المرافق شهر رمضان

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