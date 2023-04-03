خرج عن مساره.. سقوط 25 عربة قطار في نهر بأمريكا| فيديو

خرج قطار عن مساره، أمس الأحد، في ولاية مونتانا الأمريكية، لكن السلطات المحلية أعلنت عن عدم وجود أي خطر على السلامة العامة.

وقالت شركة مونتانا للسكك الحديدية، التي تدير مسارًا بطول أكثر من 1400 كم يربط مونتانا وولاية واشنطن المجاورة لها، في بيان إن نحو 25 عربة من قطار شحن خرجت عن مسارها وسقطت في نهر كلارك فورك في مقاطعة ساندرز عند حوالي الساعة 9:20 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل، تناثر الحطام أسفل بعض عربات السكك الحديدية المحطمة.

تفاصيل سقوط عربات القطار

وذكر بيل براون، من مكتب شرطة مقاطعة ساندرز، إن العربات التي لا يُعتقد أنها تحمل أي شيء خطير، خرجت عن مسارها بالقرب من بلدة باراديس على طول نهر كلارك فورك.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أوضح براون أن رجال الإطفاء وممثلي شركة مونتانا للسكك الحديدية كانوا يستجيبون ويحققون في ما كانت تحمله سيارات القطار.

من جانبها، أكدت الشركة أنه يجري حاليًا التحقيق في سبب انحراف القطار عن المسار، وسط عدم ورود ترد أنباء عن وقوع إصابات أو عمليات إجلاء.

وأضافت: “نحن ملتزمون بمعالجة أي آثار على المنطقة نتيجة لهذا الحادث، وإعطاء الأولوية لسلامة موظفينا والجمهور، وفهم أسباب هذا الحادث”.