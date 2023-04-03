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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحول المدمن لزومبي| مخدر قاتل ينتشر في أمريكا.. تفاصيل

مخدر قاتل ينتشر في
مخدر قاتل ينتشر في أمريكا

عرضت فضائية “العربية” تقريرا عن انتشار  مخدر جديد بسرعة كبيرة في العديد من الولايات الأمريكية .

مهدئ غير أفيوني

وأوضح التقرير، أن المخدر الجديد يعتمد في تكوينه على عقار يسمى “زيلازين”، وهو مهدئ غير أفيوني، ولكنه يستخدم للطب البيطري، وغير معتمد للاستخدام البشري.

وأشار التقرير، أن المدمنون يقوموا بخلطه مع “الكوكايين“ و”الهيروين”، والعديد من أنواع المخدرات.

وجاءت تسميته بمخدر الزومبي كانت لسبب أنه يسبب تقرحات، وعفونة بالجلد، وللحد من انتشاره قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها ستقيد واردات “الزيلازين”.

مخدر الولايات الامريكية زيلازين الكوكايين توك شو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

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