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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المتهم بقتل شاب فى بنها بالقليوبية يسلم نفسه لأجهزة الأمن

ضبط المتهم
ضبط المتهم

سلم المتهم بقتل الشاب "عامر" صاحب الـ17 عاما بمنطقة الحرس الوطنى بمدينة بنها ، نفسه إلى الأجهزة الأمنية فى القليوبية للتحقيق معه، وتحرر محضر بالضبط، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وشهدت منطقة الحرس الوطني بمدينة بنها بالقليوبية ، واقعة مقتل شاب 17 سنة، على يد مسجل خطر وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول بنها، يفيد تلقيه بلاغا بمقتل شاب يبلغ من العمر 17 سنة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى "عامر. ا" يبلغ 17 عاما مصاب بطلق ناري بالرأس وبإجراء التحريات تبين أن المتهم "سيد. ا" مسجل خطر أطلق النيران على المجني عليه وتوفى متأثرا بإصابته وفر المتهم هاربا.

وتم نقل جثة المجنى عليه للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهم وعرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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