احذر.. تناول المكملات الغذائية في هذا الوقت يهدد حياتك

نحن في منتصف شهر رمضان ، ومن المهم التأكد من أنك تعتني بصحتك طوال الأسبوعين الماضيين، وتتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية في مواعيدها.

لا شك أن انخفاض كمية الطعام والماء والطاقة سيكون له تأثير عليك ، وتحتاج إلى رعاية جسمك وعقلك الآن أكثر من أي وقت مضى.

لمساعدتك على الاستمرار في الشعور بالراحة في رمضان هذا العام ، إليك الفيتامينات والمكملات الغذائية للتأكد من أنك تشعر وتعمل في أفضل حالاتك، ولكن يوجد نوعان من الفيتامينات

قابلة للذوبان في الدهون : يجب تناول هذه الفيتامينات مع الأطعمة التي تحتوي على الدهون حتى يمتصها جسمك: فيتامين أ وفيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ك.

قابلة للذوبان في الماء : لا يتم تخزين هذه الفيتامينات في جسمك ولكن تفرز خلال النهار إذا كنت تشرب السوائل، وهي تشمل: فيتامينات ب المعقدة ، مثل ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، إلخ ، وحمض الفوليك ، وفيتامين ج وغيرها الكثير، ويمكن تناولها على معدة فارغة .