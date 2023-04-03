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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. تناول المكملات الغذائية في هذا الوقت يهدد حياتك

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية

نحن في منتصف شهر رمضان ، ومن المهم التأكد من أنك تعتني بصحتك طوال الأسبوعين الماضيين، وتتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية في مواعيدها.

لا شك أن انخفاض كمية الطعام والماء والطاقة سيكون له تأثير عليك ، وتحتاج إلى رعاية جسمك وعقلك الآن أكثر من أي وقت مضى. 

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لمساعدتك على الاستمرار في الشعور بالراحة في رمضان هذا العام  ، إليك الفيتامينات والمكملات الغذائية للتأكد من أنك تشعر وتعمل في أفضل حالاتك، ولكن يوجد نوعان من الفيتامينات 

قابلة للذوبان في الدهون :  يجب تناول هذه الفيتامينات مع الأطعمة التي تحتوي على الدهون حتى يمتصها جسمك: فيتامين أ وفيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ك.

قابلة للذوبان في الماء :  لا يتم تخزين هذه الفيتامينات في جسمك ولكن تفرز خلال النهار إذا كنت تشرب السوائل، وهي تشمل: فيتامينات ب المعقدة ، مثل ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، إلخ ، وحمض الفوليك ، وفيتامين ج وغيرها الكثير، ويمكن تناولها على معدة فارغة .

المكملات الغذائية الفيتامينات الدهون الفوليك فيتامين د

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