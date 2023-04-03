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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلائع كفر الشيخ يشاركون في فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات «ريحانة».. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تشارك الفتيات من أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ، فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات "ريحانة" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، المقام بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الفترة من 1 حتى 6 إبريل الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج القيادي لتدريب الفتيات "ريحانة" يشارك به من المحافظة 5 فتيات ويشارك على مستوى الجمهورية 200 فتاة من كافة محافظات مصر للمرحلة العمرية من 13 حتى 17 سنة تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء، برئاسة الدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين وتم اختيار المشاركات بناءً على المقابلات الشخصية بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحة وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الفعاليات تتضمن محاضرات حول القيادة، الحقوق القانونية، ريادة الأعمال، الإتيكيت، المشاركة المجتمعية، التوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر بالإضافة إلى لقاءات حوارية تفاعلية بالتعاون مع «مؤسسة بهية» حول صحة الفتيات.

وتشارك الفتيات من شباب كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء ولوزة البيلي، منسق وحدة ريحانة بالمحافظة.

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كفر الشيخ وزير الشباب الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي محافظ كفر الشيخ

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