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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة البرلمان توصي بتنفيذ قرار الرى للحفاظ على 450 فدانا بالبحيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات في قطاعى الزراعة و الرى.

وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أهمية ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من مشروعات قومية في قطاعى الزراعة والرى، بتوجيهات القيادة السياسية، حيث حققت طفرة تنموية، الأمر الذى أصبح له نتيجة وعائد ملموس علي أرض الواقع سواء في قطاع الرى مثل القضاء علي مشكلات مثل عدم وصول مياه الرى إلي أجزاء من الأراضي، بالإضافة إلي مشروعات التوسع الزراعى التى تساعد البلاد علي تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح الحصرى حرص اللجنة علي مناقشة المشكلات التى تعوق تحقيق خطة واستراتيجية الدولة في قطاعى الزراعة والرى.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبو خشيم، بشأن تعرض أكثر من 450 فدانًا بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة للبوار بسبب إهمال مسئولي الصرف الزراعي والإدارة الزراعية في صيانة المصارف.

وقال النائب حمدى أبو خشيم، ان تلك المشكلة متشابكة بين الأهالى والتنفيذين.

وأوضح أن هذه المساحة البالغة ٤٥٠ فدان أرض سمراء من أجود أراضي الزراعة، إلا ان الأهالي قاموا ببناء منازل بالمخالفة للقانون في نهاية مجارى الصرف، مما أدى إلي انسداد تلك المجارى التى تصرف فيها الأرض الزراعية ، وأصبحت تلك الأراضى متأثرة سلبيا من مياة الصرف الزراعى، مشيرا إلي وجود شبهات تواطئ من جانب المحليات في شأن السماح للمواطنين بالبناء المخالف.

وأعلن رئيس مجلس مدينة أبو المطامير بالبحيرة، عن تحرير محاضر للمخالفين.

وأوصت اللجنة بتنفيذ قرار التمكين الصادر من وزارة الرى بغلق كل فتحات الصرف الصحى علي المصرف والإسراع في تطوير المصرف لمنع انسداد المياه والحد من التأثير  السلبي والإضرار بالأرض الزراعية للحفاظ علي مساحة ال ٤٥٠ فدان.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب عيسى، بشأن المطالبة بتدبيش جسور ترعة "بحر كفور الغاب" ضمن مبادرة حياة كريمة في ظل تعرض الطريقين المجاورين للترعة لانهيارات بالتربة حفاظا على حياة المواطنين.

وأكد ممثل الطرق، أن هناك أعمال رصف تتم حاليا للطريقين وان عقب انتهاء الرصف وباقي  المرافق بالطريق سيتم تدبيش تلك الانهيارات

وأوصحت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بأن يتم الإسراع في رصف الطريق الموازى للترعة بعد انتهاء المرافق علي أن يتم تدبيش المناطق المعرضة للانهيار وتمثل ضرر للمواطنين.

وأجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة المساحات المنزرعة من النباتات الطبية والعطرية في ظل تزايد الطلب العالمي عليها لإنتاج دواء أمن.

وأجلت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن المطالبة بإعادة هيكلة مديريات الزراعة بالمحافظات لدعم القطاع الزراعي وتوفير برامج المكافحة والارشاد الزراعي تماشيا مع خطوات الدولة للتحول الرقمي.

لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب طلبات الإحاطة النواب الزراعة الري

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