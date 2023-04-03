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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد عدد من المدارس ويتابع سير الامتحانات.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة شالما الابتدائية التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية، وهنأ الطلاب والمعلمين بشهر رمضان المبارك، وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية.

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 كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر معامل المدرسة، وتابع امتحان الطلاب، مؤكداً عدم تلقي غرفة عمليات المحافظة أي شكاوى من الطلاب.

وشملت الجولة، تفقد وكيل الوزارة، حجرات الأنشطة والمكتبة، موجهاً بالتسجيل في المشروع الوطني للقراءة طلاب ومعلمي وتفعيل الفهرسة الإلكترونية.

كما وجه بالاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري بجميع المدارس، وتكثيف التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية.

وشدد على تدريب الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على خطة الإخلاء، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

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