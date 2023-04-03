24 فريقا يتنافسون على كأس النائب أحمد بدوى بقرى طوخ

شهد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البرلمان المنافسات الساخنة الأكبر بطولة رمضانية على مستوى قرى مركز طوخ والمقامة على ملعب مركز شباب العمار الكبرى وتحت رعايته بمشاركة 24 فريقا يمثلون عددا كبيرا من قرى المركز والقرى المجاورة حيث دعا النائب خلال مشاهدته لمباراة اجهور الكبرى والعمار الى اهمية ممارسة الرياضة والتحلى بالأخلاق الرياضية فى إطار المنافسة الشريفة مع نبذ التعصب الكروى.

أكبر الدورات الرمضانية



أوضح النائب أن البطولة هذا العام هى من أكبر الدورات الرمضانية التى تشهدها قرى طوخ ووجه الشكر للجنة المنظمة على البطولة ومركز شباب العمار برئاسة مختار شاهين رئيس مجلس الادارة وجميع الأعضاء.



وتشهد البطولة منافسات ساخنة مساء كل يوم فى اطار تصفيات المجموعات التى تستمر حتى بداية الاسبوع المقبل لتبدأ بعدها التصفيات النهائية وإقامة المباراة النهائية للبطولة على كأس النائب احمد بدوى حيث سيتم تكريم الفرق الثلاثة الأولى بجانب كأس البطولة كما سيتم تكريم افضل لاعب واحسن حارس مرمى وهداف فى البطولة فى احتفالية كبرى بمركز شباب العمار بمشاركة قيادات وزارة الشباب والرياضة.



ويشرف على البطولة كلا من محمود محيي علام مدير مركز شباب العمار الكبري و الكابتن محمد سامي المنسق العام للدورة والكابتن أحمد عماد حجازي مدير إداري الدورة.