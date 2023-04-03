عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

24 فريقا يتنافسون على كأس النائب أحمد بدوى بقرى طوخ

النائب احمد بدوى
النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب

شهد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى البرلمان المنافسات الساخنة الأكبر بطولة رمضانية على مستوى قرى مركز طوخ  والمقامة على ملعب مركز شباب  العمار الكبرى وتحت رعايته بمشاركة 24 فريقا يمثلون عددا كبيرا من قرى المركز والقرى  المجاورة  حيث دعا النائب خلال مشاهدته لمباراة  اجهور الكبرى والعمار الى اهمية ممارسة الرياضة والتحلى بالأخلاق الرياضية فى إطار المنافسة الشريفة مع نبذ التعصب الكروى.

 أكبر الدورات الرمضانية


أوضح النائب أن البطولة هذا العام هى من أكبر الدورات الرمضانية التى تشهدها قرى طوخ ووجه الشكر  للجنة المنظمة على البطولة ومركز شباب العمار برئاسة مختار شاهين رئيس مجلس الادارة  وجميع الأعضاء.


وتشهد البطولة منافسات ساخنة مساء كل يوم فى اطار تصفيات المجموعات التى تستمر حتى بداية الاسبوع المقبل لتبدأ بعدها التصفيات النهائية وإقامة المباراة  النهائية للبطولة  على كأس النائب احمد بدوى حيث سيتم تكريم الفرق الثلاثة الأولى بجانب كأس البطولة كما سيتم تكريم افضل لاعب واحسن حارس مرمى وهداف فى البطولة فى احتفالية كبرى بمركز شباب العمار بمشاركة قيادات وزارة الشباب والرياضة.


ويشرف على البطولة كلا من محمود محيي علام مدير مركز شباب العمار الكبري و الكابتن محمد سامي المنسق العام للدورة والكابتن أحمد عماد حجازي مدير إداري الدورة.

محمد سامى تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات الرياضة وزارة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

قلق بالغ.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تفجير سان بطرسبرج

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

بكرة صعب.. الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين من طقس الثلاثاء والسبت.. فيديو

تحذير عاجل من المدعي العام لـ نيويورك بشأن محاكمة ترامب

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

بعد التراويح.. طالبة خامسة ابتدائي أنهت حياتها داخل غرفتها بالمحلة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

"ستتحول إلى رماد".. مسئول أمريكي يصدم أوكرانيا بشأن دبابات الغرب

ملابس نسائية ومقاطع عارية..التفاصيل الكاملة لـ ضبط بلوجر الأزياء سلمي الشيمي

الجيش الأوكراني يعلن صد عشرات الهجمات الروسية

بث مباشر.. نقل صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر بالقراءات العشر

بث مباشر.. نقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين

انهيار عبد الناصر زيدان بالبكاء على الهواء.. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. هذه العلامة تشير لعدم حصولك على كمية كافية من الماء

تباع بالأسواق.. 4 أنواع سمك تجنب تناولها فورا

إنسانية في لحظة فارقة بالمباراة | ماذا فعل لاعب فيورنتينا لأجل المغربي أمرابط

جددي سفرتك.. طريقة تحضير سلطة الفتوش

فيديو

تطوير مناهج الإعدادية وإضافة اللغة الصينية.. أهم بنود خطة وزارة التعليم

بسبب الأطفال .. سيدة ترهب المواطنين في بورسعيد وتصيب امرأة وتحطم سيارتين

اعترافات ميس حمدان: تعرضت للتحرش في طفولتي..وخالد يوسف قال لي بوظتي الشغلانة

طعنها في الشارع.. قصة رجل تخلص من طليقته بمدينة أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ