سعر الذهب بالسعودية اليوم الاثنين 3 ابريل 2023

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم،الاثنين 3أبريل 2023 الموافق 11 رمضان 1444 ،وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين :



تتأثر أسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الريال السعودي وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 24 نحو (237.82 ريال سعودي ) أي ما يعادل (63.37دولار أمريكي).



سجل أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 22(218 ريال سعودي ) أي ما يعادل (58.60دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 21 (208.10 ريال سعودي ) أي ما يعادل (55.45 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين للجرام عيار 18 (178.37ريال سعودي ) أي ما يعادل (47.53دولار أمريكي).

سجلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 نحو (138.73ريال سعودي) أي ما يعادل ( 36.96دولار أمريكي).

وصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (118.91ريال سعودي ) أي ما يعادل (31.68دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (7396ريال سعودي ) أي ما يعادل (1971دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب (1665ريال سعودي) أي ما يعادل (443.58دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (237.821 ريال سعودي) أي ما يعادل 63.367 دولار أمريكي).

وتعد أسعار الذهب اليوم فى المملكة العربية السعودية معلومة اقتصادية هامة للغاية ، خاصة للمقبلين على الزواج من الرجال والنساء في السعودية.

واسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين؛ نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى المملكة العربية السعودية أو بباقي الدول العربية