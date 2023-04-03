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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي يكشف حكم تجسيد الشخصيات التاريخية فى الدراما

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على التمثيل وتجسيد الشخصيات التاريخية فى الدراما، إن صفات الله ليس ها بداية أو نهاية، فالله لا تدركه العلوم ولا تحيط به الفهوم، ولا يقاس بالناس وكل ما خطر ببالك الله أكبر من ذلك، انظر هنا الله سبحانه وتعالى يضرب المثل بنفسه فى القرآن فى قوله تعالى: “اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "فكر صح"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "شوفت ربنا قال إيه مثل نوره كمشكاه، هل يقصد هنا المطابقة لا طبعا الأمر كله هدفه تقريب الصورة الذهنية للمستمع أو المشاهد، يبقى هنا التمثيل المسمى بالعمل الدرامى المحترم، أمر مهم جدا التى حرصت الأديان على استخدامه لتقريب الصورة للناس".
واستكمل الجندى: "فى حاجة اسمها المعالجة الدرامية، التى تتناسب مع المحتوى الدرامى، بإضافة مفرش أو مصباح، وهذه لا تحاكمها وثائق التاريخ".
وكانت قناة "الناس" انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

 

خالد الجندي التمثيل تجسيد الشخصيات التاريخية الدراما صفات الله

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