بحضور علي جمعة.. مؤسسة أبو العينين توزع جوائز وفوق كل ذي علم عليم

سلمت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، جوائز مسابقة "وفوق كل ذي علم عليم" والتي تذاع عبر قناة صدى البلد، بتقديم من الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وبالتعاون مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري.

وتسلم الفائزين الجائزة المالية وقدرها 10 آلاف جنيه لكل متسابق، تقدمها مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، نظير الإجابة على السؤال اليومي للمسابقة خلال شهر رمضان المبارك.

ويمكن المشاركة في المسابقة، والفوز بجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه يومياً وسحب على 5 رحلات عمرة، من خلال الرسائل والاتصال على رقم 5959 ، والجائزة مقدمة من مؤسسة أبو العينين للنشاط الإجتماعي والخيري.

توزيع جوائز مسابقة "وفوق كل ذي علم عليم"

توزيع جوائز مسابقة "وفوق كل ذي علم عليم"

توزيع جوائز مسابقة "وفوق كل ذي علم عليم"

توزيع جوائز مسابقة "وفوق كل ذي علم عليم"

توزيع جوائز مسابقة "وفوق كل ذي علم عليم"