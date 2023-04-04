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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. الليالي الرمضانية وأسرار الهوية المصرية في بيت السناري

صورة أرشيفية بيت
صورة أرشيفية بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان: الليالي الرمضانية وأسرار الهوية المصرية، وذلك يوم الثلاثاء 4 أبريل، في تمام التاسعة مساءً، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يتحدث في الندوة كل من: إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، ورضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، وأشرف عبد الحليم المذيع بالتليفزيون المصري، وهيثم أبو زيد الباحث في مجال تراث التلاوة والإنشاد الديني، وشريف شحاتة الداعية الإسلامي وخبير التدريب، وأيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، ويدير الندوة أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور. 

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تركز الندوة على سمات التراث المصري والموروث الحضاري المرتبط بشهر رمضان المبارك، فالليالي الرمضانية تحمل في طياتها أسرارًا كثيرة عن الهوية المصرية الغنية، وتعكس تراثًا وثقافة تميز الشعب المصري عن غيره، كما أنها تحتفظ بموروث من القيم والعادات والتقاليد والروحانيات الجميلة. ويصاحب الندوة فقرة فنية لفرقة نجوم الطرب بقيادة المايسترو مصطفى أحمد.
تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

الاسكندرية بيت السناري مكتبة الاسكندرية الازهر الشريف نقابة الاعلاميين السيدة زينب

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