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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة بأحياء الإسكندرية

حملات مكبرة بجميع
حملات مكبرة بجميع أحياء الإسكندرية لإزالة الإشغالات

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتنفيذًا لذلك، شن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، على حرم الطريق العام استهدفت شوارع النبوي المهندس، مساكن الحرمين، تقاطع شوارع عزبة اسكوت ، وكوبري المندرة وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 78 حالة إشغال متنوع و21 حالة إشغال هالك. 
ونفذ حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت مناطق الفلكي والسيوف شماعه وشارع مصطفي كامل حتي شارع 45، شارع القاهرة، شارع سيف وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 90 حالة إشغال متنوع و50 حالة إشغال هالك.

إزالة أعمال بناء مخالف بحي المنتزه ثان في الإسكندرية

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واستمرارا للتمركزات بمحيط ميدان محطة مصر لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى تابعت الأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط التمركزات بشوارع:الخديوى ,كنج عثمان ، الخازن،ابن زيتون،النبي دانيال ، ايزيس،ابن الخطاب، الميرغني ، بولانكي، الشهداء والميناء الشرقية ، والنبي دانيال وبني أمية ، وذلك للسيطرة علي تلك المناطق ومنع عودة الاشغالات، وأسفرت عن ضبط 550 حالة إشغال متنوع و 90 حالة إشغال هالك.
وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت بشاير الخير بغيط العنب والقباري، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 22 حالة إشغال متنوع ورفع وإزالة كافة الفروشات والباعه الجائلين، كما أكد المحافظ على تواصل الحملات على مستوى الأحياء لإزالة كافة الإشغالات مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

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