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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي النادي يقيم حفل إنشاد ديني لفرقة أبو شعر السورية

نادي النادي يقيم
نادي "النادي" يقيم حفل إنشاد ديني لفرقة أبو شعر السورية

 


نظم نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر، أمس الإثنين، حفل إنشاد ديني، لفرقة "الأخوة أبو شعر السورية"، وذلك على المسرح الروماني، وسط حضور كبير من الأعضاء والرواد.

قدمت فرقة أبو شعر، باقة من أروع الاغاني والاناشيد الدينية، منها:  البردة ، وأنا سوري ومصر بدمي، ونحن في ساحة الحسين نزلنا، ياشام، وأول ماكتب الألم، ولأجل النبي، وستي يامشيرة، وستي نفيسة، وعلى باب سيدنا النبي، ورمضان تجلى، وابتسم، مولانا يا مولانا، والمسك فاح، وقمرون سيدنا النبي، وذلك بحضور الاستاذ خالد خلاف عضو مجلس الأمناء، والدكتور عبداللطيف صبحي عضو مجلس الأمناء، والمهندس أحمد عامر رئيس شركة UFC GYM EGYPT شركة الإدارة، والاستاذ احمد عادل المدير التنفيذي.

وعن فرقة الأخوة أبو شعر، يقول عبد الرحمن أبو شعر، مدير الفرقة، إن الفرقة، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة ومؤسسها والده موفق أحمد أبو شعر، مضيفًا: "حضرنا الي مصر فى عام 2007 واستقرينا فى مصر منذ عام 2012 مع بداية الأزمة السورية".

وأضاف أبو شعر، "مصر علمت الدنيا محبة النبي وأهل بيته مع الاعتدال ومنها خرج الإنشاد الديني والمبتهلين، ومصر علمت العالم الإنشاد" مشيراً أن مصر المناخ المناسب للإنشاد الدينى تعتبر هوليوود الشرق".

وتابع أبو شعر: "تربينا بأن مصر وسوريا توأم ويأتى إلينا المنشدون الكبار فى مصر، والذين أثروا وتأثروا بـ سوريا، والعكس صحيح".

مدينة السادس من أكتوبر مصر نادي الحسين المسرح الرومانى انشاد ديني

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