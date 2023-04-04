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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تبحث مع الأتحاد الأوروبي سبل دعمها في مواجهة روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بحث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سبل تسريع تطبيق خطة الاتحاد لتزويد كييف بالذخيرة لدعمها في مواجهة الحرب التي شنتها روسيا على الأراضي الأوكرانية وسبل دعمها.

وكتب كوليبا عبر حسابه على "تويتر"، إنه بحث مع بوريل سبل تعزيز الدعم داخل مرفق السلام الأوروبي.

ويعد مرفق السلام الأوربي أداة مالية تغطي جميع أعمال الاتحاد الأوروبي الخارجية التي لها آثار عسكرية أو دفاعية بموجب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.

وأقر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي خطة لشراء مليون طلقة من ذخيرة المدفعية لأوكرانيا خلال العام المقبل.
 

الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية أوكرانيا روسيا السياسة تطبيق أمن كييف

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