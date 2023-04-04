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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة سيناء تحيى ليالى رمضان الفنية بفرقتى العريش الإستعراضية والبحيرة للإنشاد الدينى

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية بقرى ومدن سيناء

يواصل فرع ثقافة شمال سيناء، احياء  ليالى رمضان الفنية بفرقتى العريش الاستعراضية والبحيرة للإنشاد الدينى  بشمال سيناء، حيث تقام عروض اليوم على مسرح قصر ثقافة العريش، في  إطار عودة الحياة الي مدن وقرى المحافظة.

وينظم فرع ثقافة شمال سيناء هذه العروض تحت رعاية  الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لاقليم القناة وسيناء الثقافى.

وتشمل حفلات احياء ليالي رمضان تقديم عروض فنية رائعة لفرقة العريش الاستعراضية ، تدريب كابتن مصطفى الخضرى،  مدير الفرقة عادل عروج، وتتضمن فقراتها: رقصة  السامر السيناوى، رقصة ردى شعراتك، رقصة الدبكة، رقصة سنا العين، رمضان كريم، لغة الاشارة .

غناء جماعي:

كما تقدم فرقة البحيرة للإنشاد الدينى  عروضا فنية متنوعة بقيادة المايسترو هشام علام، مدير الفرقة شريف بركات وحسن البنا .

وقال أشرف المشرحاني مدير فرع ثقافة شمال سيناء، إن رمضان هذه السنة مختلف  ويمكن للأسرة أن  تستمتع لالعروض وأن تشارك في أنشطة فنية وترفيهية وثقافية ومسابقات يومية  على مسرح قصر ثقافة ثقافة العريش.

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