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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيارة فريق دينامو السعادة بسوهاج لدعم محاربي السرطان بالأقصر

زيارة فريق دينامو
زيارة فريق دينامو السعادة بسوهاج يدعم محاربين السرطان بالاقص

شهد مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة بالأقصر، لعلاج الأورام بالمجان في صعيد مصر، زيارة وفد شبابي من محافظة سوهاج، فريق دينامو السعادة لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لمحاربي الأورام السرطانية الذين يتلقون العلاج بالمستشفى.


واستقبل فريق العلاقات العامة، وفد الشباب وقادوهم لجولة للتعرف على أقسام المستشفى المختلفة، والخدمات التي تقدم للمرضى بالمجان في سبيل علاجهم من المرض، والعودة مجددا لأسرهم وحياتهم الطبيعية.

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وعبر وفد الشباب عن إعجابهم الشديد بالإمكانيات التي تقدم للمرضى بالمستشفى بالمجان، والتي ضاهت بها الصروح الطبية العالمية، متوجهين بعد ذلك إلى بنك الدم بالمستشفى لتنظيم حملة تبرعات لصالح المرضى.

كما أكد الوفد إعجابهم بالتواجد بهذا الصرح الطبي العملاق، بعدما تعرفوا على تحقيقه العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وكذا تحقيقه طفرة كبيرة في علاج الأورام، وتقديم الخدمات الطبية المميزة بجميع أقسام المستشفى.

من جهته، وجه محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر على الدور الملموس الذي قدمه وفد الشباب لصالح المرضى الذين يحاربون المرض بكل الإمكانيات للقضاء عليه، متمنيا تكرار الزيارة والتعاون لما له أثر ملموس على الحالة المعنوية للمرضى.

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