عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة التبادل السياحي.. وزير الثقافة الصيني يلتقط صورا تذكارية وسط مواقع الأقصر الأثرية

وزير الثقافة والسياحة
وزير الثقافة والسياحة الصيني والدكتور مصطفى وزيري

زار وزير الثقافة والسياحة الصيني هو هيبنج والوفد المرافق له، عددا من المواقع الأثرية والسياحية في محافظة الأقصر.


وكان في استقبال الوزير الصيني، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي رحب بهم واصطحبهم في جولة تعريفية لتلك المواقع. 

 

وأعرب الوزير الصيني عن سعادته بالزيارة كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية بالمواقع التي قام بزيارتها.
تضمنت الجولة زيارة أعمال البعثة الصينية العاملة بمعبد مونتو بالكرنك والبر الشرقي والغربي و شملت معابد الكرنك ومعبد الأقصر الذي شهد الحفل الكبير الذي أقيم في عام 2016 بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات المصرية الصينية، إضافة إلى معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، وتمثالي ممنون، ومنطقة وادي الملوك حيث زاروا مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومنطقة وداي الملكات لزيارة مقبرة الملكة نفرتاري.

 

تجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى كان استقبل وزير الثقافة والسياحة الصيني لدى وصوله مساء أمس إلى مصر في أولى زيارته الرسمية له خارج الصين منذ أزمة كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.

 

 زيادة التبادل السياحي

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر مجموعة من اللقاءات الرسمية مع عدد من المسئولين المصريين لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين المصري والصيني.

 

كما يتضمن برنامج الزيارة عدد من الفعاليات منها المشاركة في ورشة عمل مهنية سيتم تنظيمها بين عدد من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية والصينية ومنظمي الرحلات الصينيين لبحث سبل زيادة التبادل السياحي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مشهد غير مفهوم| حكاية لقطة أثارت الجدل لنجم الأهلي ومطالبات بتجميده

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

ولي العهد في وداعه.. الرئيس السيسي يغادر مدينة جدة السعودية| صور

ترشيحاتنا

3 آيات لمن غلبته الديون الكثيرة.. اقرأها بيقين يأتيك الفرج عاجلا

في رسالة إنسانية.. المتحف المصري الكبير يتشح بـ اللون الأزرق

عبد الحكيم ابو علم يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب .. فيديو

أغرب حفل زفاف..عروس ترتدي فستان وطرحة من ورق مناديل الحمام| ما القصة؟

5 أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب.. تصيبك بالأمراض

الأسعار الجديدة لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التضحية بـ ليفربول| صلاح إلى هذا النادي بسبب دوري الأبطال

عودة عائلة من الغرق في البحر بعد 38 يومًا.. عاشوا على البصل

بقفطان لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تحذير عاجل| تهديد الأطفال واستغلالهم بفيديوهات على يوتيوب وإنستجرام

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ