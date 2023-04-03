زيادة التبادل السياحي.. وزير الثقافة الصيني يلتقط صورا تذكارية وسط مواقع الأقصر الأثرية

زار وزير الثقافة والسياحة الصيني هو هيبنج والوفد المرافق له، عددا من المواقع الأثرية والسياحية في محافظة الأقصر.



وكان في استقبال الوزير الصيني، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي رحب بهم واصطحبهم في جولة تعريفية لتلك المواقع.

وأعرب الوزير الصيني عن سعادته بالزيارة كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية بالمواقع التي قام بزيارتها.

تضمنت الجولة زيارة أعمال البعثة الصينية العاملة بمعبد مونتو بالكرنك والبر الشرقي والغربي و شملت معابد الكرنك ومعبد الأقصر الذي شهد الحفل الكبير الذي أقيم في عام 2016 بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات المصرية الصينية، إضافة إلى معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، وتمثالي ممنون، ومنطقة وادي الملوك حيث زاروا مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومنطقة وداي الملكات لزيارة مقبرة الملكة نفرتاري.

تجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى كان استقبل وزير الثقافة والسياحة الصيني لدى وصوله مساء أمس إلى مصر في أولى زيارته الرسمية له خارج الصين منذ أزمة كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.

زيادة التبادل السياحي

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر مجموعة من اللقاءات الرسمية مع عدد من المسئولين المصريين لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين المصري والصيني.

كما يتضمن برنامج الزيارة عدد من الفعاليات منها المشاركة في ورشة عمل مهنية سيتم تنظيمها بين عدد من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية والصينية ومنظمي الرحلات الصينيين لبحث سبل زيادة التبادل السياحي.