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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيعمل من الفسيخ شربات..“محمد” ابن الأقصر يحول المخلفات لتحف فنية

بيخلق من الفسيخ شربات...
بيخلق من الفسيخ شربات... محمد بيحول المخلفات لتحف فنية فى رم

فنى تحاليل بدرجة فنان عشق الفن وتركزت فى ذهنه فحول النفايات إلى تحف يدوية  إنه "محمد علي تكروني" ابن مدينة اسنا محافظة الأقصر.

التقى صدى البلد ب "تكروني" يقول إنه ولد بقرية القرايا مركز إسنا جنوب الأقصر وأنه فى العقد الثالث من عمره ويعمل فني تحاليل بمستشفى طيبة التخصصي ، مشيرا بانه منذ طفولته عشق الألعاب مما جعله يفكر كيف يمكن تصنيعها  بإمكانات محدودة حتى لا يكلف والده ثمنها الباهظ .
 واشار “ تكرونى ”  أنه بمساعدة والده بدأ فى ابتكار الألعاب وعمل ماكيتات واشكال للسيارات والمعدات تضاهى الحقيقة ولكن بدون موتور حتى أصبح أشهر مصمم هدايا وألعاب في المنطقة ، موضحا انه يستخدم بقايا ومخلفات المنزل مثل علب الكانز الفارغة بقايا أخشاب زجاجات فارغة يتم تحويلها إلى تحف وأشكال فنية أقرب للطبيعة والشكل الحقيقى.

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 وأشار" تكرونى " انه  عندما كان عمره ثماني سنوات صنع من الكرتون مجسما لسيارة نقل ومعدات البناء الثقيلة وكانت النتيجة هائلة وتشبه الحقيقة مشيرا إلى أنه جاءت له فكرة النحت على الفلين والخشب والكانز الفارغ وعجينة السيراميك والفلين وعمل فوانيس رمضان بتصميمات متميزة وشكل رائع بألوان زاهية، ليرسم البهجة على وجه الأطفال .

وأوضح “ تكرونى ”  أنه يقوم بصناعة الفوانيس من الأخشاب بشكل جمالي بحيث يمكن استخدامها كقطعة ديكور منزلي حتى بعد انتهاء شهر رمضان وذلك بتكلفة قليلة وعن طرح  الذى يعمله للبيع بالمحلات قال: “عدد من المحلات طلب مني شراء  الذي أصممه، بكميات كبيرة، لطرحها في الأسواق بالتزامن مع قرب بداية شهر رمضان”.

 

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