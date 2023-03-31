رئيس جامعة الأقصر يشارك طلاب كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس حفل الإفطار الجماعي

وسط أجواء رمضانية أسرية، شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعضاء هيئة التدريس، وطلاب كلية الطب، حفل الإفطار الجماعي السنوي، الذي تقيمه الكلية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية، و الدكتور محمد شحات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته في تناول الإفطار مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين بالكلية، في جو أسري يعزز العلاقات الاجتماعية بين الطلاب والأساتذة، ويعكس عمق المحبة والألفة بين الزملاء والطلاب في ظل حرص إدارة الكلية على تنظيم الإفطار الجماعي للعام الثاني على التوالي.

وأكد رئيس الجامعة حرص إدارة جامعة الأقصر على التواصل مع الطلاب في كافة الأوقات ومشاركتهم جميع المناسبات الدينية والاجتماعية؛ في سبيل دعم وتعزيز الانتماء للجامعة والارتقاء بها.

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