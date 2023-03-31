في ثامن أيام رمضان.. موعد أذان المغرب بـ محافظة الأقصر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد آذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب فى محافظة الأقصر ، فى ثامن أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 06.05 مساء.

ويتسائل العديد من المواطنين، حول موعد الإفطار والسحور، لتنظيم أوقاتهم وأعمالهم، حسب التوقيت المحلي لمحافظاتهم.

وجاءت مواعيد أوقاف الصلاة بالمحافظة:

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 04.18 صباحا

موعد صلاة الشروق في تمام الساعة 05.42 صباحا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11.54 صباحا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 03.24 مساءاً.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 06.5 مساءاً.

موعد صلاة العشاء والتراويح في تمام الساعة 07.19 مساءاً.