رئيس جامعة الأقصر: إعداد القادة له دور في تعزيز الانتماء الوطني للطلاب

شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بوفد من شباب أعضاء هيئة التدريس بالكليات، بفعاليات ملتقى شباب أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية تحت شعار "معًا نلتقي"، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان، خلال الفترة من ٢٨ مارس حتى ٣١ مارس.

أكد رئيس الجامعة أن مشاركة شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في هذا الملتقي؛ يأتي في إطار خطة الدولة لإعداد جيل واعٍ من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس لنقل خبراتهم للطلاب، لافتًا إلى الدور المهم الذي يلعبه معهد إعداد القادة في تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، ورفع الوعي لديهم، في ظل تطور التكنولوجيا والوسائل سريعة التأثير في تشكيل الوعي.

وأوضح الدكتور وائل الصغير مدير الإدارة أن وفد الجامعة ضم كل من الدكتور محسن عادل الطوخي، المساعد بكلية الآثار، والدكتور عبدالرحيم حاكم حسن، مدرس بكلية الفنون الجميلة، والدكتور باسم عبدالعاطى عبدالعال، مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد حسن أبو منصور، مدرس بكلية الطب، والدكتور فاخورى شهدى ايوب مدرس بكلية السياحة والفنادق.



ويستهدف الملتقى التوعية بتحديات الأمن القومي المصري، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية والموروثات الثقافية، والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، وكذلك مواجهة الأفكار غير السوية التي تهدد فكر الشباب، ودعم روح الانتماء للوطن، وتعزيز قيم المواطنة ويأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



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