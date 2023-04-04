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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رياح وأتربة.. تعرف على أخبار طقس اليوم بالتفصيل

صدى البلد

يشهد اليوم، الثلاثاء 4 أبريل، ارتفاعا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء  وجنوب البلاد. 

وتشهد السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد طقسا دافئا، بالإضافة إلى وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة أثناء اليوم في الجمهورية وفي المحافظات الحدودية بشكل خاص.

وتأتي درجات الحرارة العظمى   اليوم الثلاثاء 4 أبريل على معظم محافظات الجمهورية كالتالي:

القاهرة 31
الإسكندرية 25 
دمياط 25 
بورسعيد 24
العريش 31 
رفح 32 
الإسماعيلية 32 
السويس 30
مطروح 21 
وادي النطرون 30
المنصورة 31
طنطا 30
دمنهور 30
سانت كاترين 23 
الغردقة 30
شرم الشيخ 30
الفيوم 33 
المنيا 32
أسيوط 31 
سوهاج 32
قنا 32 
الأقصر 33 
الوادي الجديد 33 
أسوان 32
حلايب 25 
شلاتين 29
أبو رماد 27
رأس حدربة 28

دمياط جنوب سيناء بورسعيد شرم الشيخ الاسماعيلية الوادى الجديد

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