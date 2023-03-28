استشاري أوعية دموية ينصح مرضى الجلطات بعدم الصيام في رمضان

قال الدكتور أحمد فاروق ميرا استشاري الأوعية الدموية: إن الأوعية الدموية تنقسم إلى الشرايين وهي التي تقوم بتوزيع الدم من القلب لجميع أجزاء الجسم أما الأوردة فهي التي تقوم بإعاده الدم من الجسم للقلب والشعرات الدمويه هي التي تحدث التبادل الغذائي بين الشرايين والاوردة والاوعية اللمفاوية هي التي تقوم بتصريف ناتج بناء الخلايا ثم يفلتر في الغدد اللمفاوية وبعد ذلك يعود للأوردة والدورة الدموية مره أخرى.

أضاف الدكتور احمد فاروق خلال لقائه ببرنامج صباحنا مصرى المذاع على القناة المصرية؛ ان الأشخاص الذين لديهم جلطات في الأوردة العميقة والتي أحيانا قد تتحول إلى مرض مزمن بعد علاجها وذلك نتيجة للتغيرات التي اصابت الأوردة العميقة بعد الجلطة والتي أدت لضيق القنوات الأوردة وضعف في الصمامات نتيجة الجلطة وقد تؤدي الى تليف في الأوردة وهؤلاء الأشخاص يكون عرضه للجلطات مره أخرى بنسبه حوالي 30%.

أوضح استشاري الأوعية الدموية؛ أننا ننصح مرضى الجلطات بعدم الصيام بالإضافة الى تناول كمية كبيره من السوائل حتى لا تزيد نسبة لزوجه الدم؛ مشيرا الى ان اكبر علامة على ان الشخص تناول كمية مناسبة من السوائل ان يكون لون البول فاتح.