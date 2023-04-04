المحرصاوي: معرفة القواعد النحوية ضرورة لخريج الأزهر ليتمكن من تقديم رسالته

واصل الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لقاءاته العلمية مع طلاب جامعة الأزهر بكلية اللغة العربية بالقاهرة؛ لشرح باب المعرب والمبني في ضوء كتاب "مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب؛ لابن هشام الأنصاري".

يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام المنظمة بتأهيل وتدريب طلاب الأزهر علميا وعمليا.



وفي بداية اللقاء قام الدكتور محمد المحرصاوي، بمراجعة سريعة لما تم شرحه في اللقاءات السابقة من خلال تدريبات أشرك فيها الطلاب لقياس مدى استيعابهم لتلك القواعد ثم تناول بالشرح والتفصيل القواعد النحوية التي تعين الطلاب على فهم الآيات القرآنية في سياقها الصحيح.



كما بين لهم متى تتغير أواخر الأسماء والأفعال ومتى يكون الإعراب والبناء تقديريا وتطرق إلى خصائص التراكيب النحوية.



وأشار إلى أن الإعراب يكون على آخر حرف من الكلمة المعربة حسب موقعها، وأن من الحركات الإعرابية ما يشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب ومنها ما يخص الاسم وهو الجر ومنها ما يخص الفعل وهو الجزم.