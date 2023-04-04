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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم البحر الأحمر تحصد المركز الأول على الجمهورية فى مسابقة المكتبات النموذجية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، حصول مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات بمدينة الغردقة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية.

وأكدت المديرية فى بيان لها، أن الطالبة إيفلين وصفى حصلت علي المركز الرابع في مسابقة القصة القصيرة " عمر الفاروق "بمدرسة الميناء الرسمية لغات.

وتقدم هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بالتهنئة لحصول قطاع تعليم البحر الأحمر علي المركز الأول جمهوري في مسابقة المكتبات النموذجية واقتناص مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات للدرع الذهبى.

وأكد أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعمه للطلاب الموهوبين والمبدعين،  والعمل على تنمية مهاراتهم وتمكينهم من مواصلة التفوق، كما تقدم  بالشكر والتقدير ل كمال سليمان رئيس مجلس أمناء المحافظة، و نصر لمعي نقيب المعلمين علي الدعم المستمر للتعليم.

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