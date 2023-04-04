"التعاون الإسلامي" تدين تصاعد أعمال العنف والتخريب في الهند

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي السلطات الهندية إلى التحقيق في أعمال العنف والتخريب التي استهدفت المسلمين في عدة ولايات في الهند خلال طقوس رام نافامي، بما في ذلك حرق مدرسة دينية ومكتبتها على يد أحد الغوغاء من المتطرفين الهندوس في بيهار شريف في 31 مارس 2023م.



وأدانت الأمانة - في بيان اليوم الثلاثاء- أعمال العنف والتخريب الاستفزازية، والتي وصفتها بأنها تعد مظهراً حياً لتصاعد الإسلاموفوبيا والاستهداف الممنهج ضد المسلمين في الهند، داعية السلطات الهندية إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد المحرضين على مثل هذه الأعمال ومرتكبيها وضمان سلامة وأمن وحقوق وكرامة المسلمين في البلاد.