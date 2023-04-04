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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري: تلاوة القرآن تساعد في إتقان الصلاة وإخراج الزكاة

أحد علماء الأزهر
أحد علماء الأزهر الشريف

قال أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن تلاوة القرآن ستساعدك في إتقان الصلاة وإخراج الزكاة والصدقات.

واستشهد بقول الله تعالى، :"إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ"، متابعا: من أراد أن يتحدث مع الله عز وجل عليه بالصلاة وتلاوة القرآن.
ولفت خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة أم بي سي مصر ، إلى أن الاستماع للقرأن الكريم اقوي ودرجة أعلى من السماع، مستشهدا بقول الله عز وجل:"وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".

وشدد على أن علاقة الإنسان بالقرآن الكريم يجب أن تكون مرتبطة بالتدبر والعمل، فهو خير دواء وتداوي لكل الأمور الحياتية.

تلاوة القرآن الزكاة الصدقات اخبار التوك شو الازهر الشريف

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