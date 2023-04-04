أزهري: تلاوة القرآن تساعد في إتقان الصلاة وإخراج الزكاة

قال أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن تلاوة القرآن ستساعدك في إتقان الصلاة وإخراج الزكاة والصدقات.

واستشهد بقول الله تعالى، :"إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ"، متابعا: من أراد أن يتحدث مع الله عز وجل عليه بالصلاة وتلاوة القرآن.

ولفت خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة أم بي سي مصر ، إلى أن الاستماع للقرأن الكريم اقوي ودرجة أعلى من السماع، مستشهدا بقول الله عز وجل:"وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".

وشدد على أن علاقة الإنسان بالقرآن الكريم يجب أن تكون مرتبطة بالتدبر والعمل، فهو خير دواء وتداوي لكل الأمور الحياتية.