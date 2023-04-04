عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي

صدى البلد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "أكينومي أديسينا" رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، والوفد المرافق له الذي ضم "كيفين أوراما" نائب رئيس البنك، و "فينسنت نيمهيل" السكرتير العام للبنك، ومن الجانب المصري حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، ومنة الله فريد وكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، معرباً عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الأفريقية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. 

كما أكد الرئيس تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات، في إطار أهداف الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين.

من جانبه؛ أعرب رئيس بنك التنمية الأفريقي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بالتجربة التنموية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، وواصفاً إياها بأنها مصدر إلهام كبير للشعوب الأفريقية على امتداد القارة، ومضيفاً أن الشعب المصري وقيادته السياسية أظهرا قدرة فائقة على النهوض السريع وتحقيق العديد من الإنجازات المهمة، مثمناً في هذا السياق ما تحقق في العديد من قطاعات التنمية، لا سيما قطاعات الكهرباء، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وتطوير المناطق السكنية غير المخططة، باعتبارها أمثلة ونماذج مضيئة على ما تحقق من تقدم تنموي يُفيد قطاعات واسعة من السكان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي أعرب عن سعادته لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بمدينة شرم الشيخ في شهر مايو المقبل، مشيراً إلى أنها ستركز على مناقشة سبل تشجيع التكامل الاقتصادي القاري، فضلاً عن آليات سد فجوة تمويل المناخ في القارة الأفريقية، بما يجعلها امتداداً للجهد المصري المتميز في استضافة ورئاسة القمة العالمية للمناخ العام الماضي.

 وقد أعرب الرئيس في هذا الصدد عن دعم مصر الكامل للبنك واجتماعاته السنوية، مؤكداً حرص مصر الدائم على تعزيز المصالح الأفريقية بكافة صورها وعلى جميع الأصعدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

الكارثة تقترب.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير خلال48 ساعة.. ماذا يحدث؟

قرار عاجل من الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

ترشيحاتنا

مقتل شخص وإصابة اثنين وهجوم على جامعات عبرية..ما يحدث بـ إسرائيل؟

التقرير الطبي يجمد مفاوضات تجديد عقد نجم دفاع الأهلي مع الفريق.. تفاصيل

إجراءات الإعلان عن الوظائف بـ القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

هل يجوز تقسيط زكاة المال لمروري بضائقة مالية.. محدي عاشور يجيب

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي

حكاية زلزال الخميس القادم| العالم الهولندي يعود بنبوءة جديدة.. وأساتذة فلك: ننتظر ظاهرة فريدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة حيرت الجميع لظهور درب التبانة فوق أشجار أجكال بسماء مدينة عربية

توقف عنها فورا.. أدوية ممنوعة على مرضى الضغط المرتفع

مش شعرهم الطبيعي .. نجمات لجأن الباروكة في مسلسلات رمضان

صداع متكرر وفقدان تركيز.. كيف اكتشفت بريطانية إصابتها بالورم الكهفي

فيديو

طفلة تخطف قلوب رواد السوشيال ميديا في 18 ثانية.. والسبب

ملهاش علاقة بكذبة أبريل.. 14 يوم إجازة في الشهر | اعرف التفاصيل

كان ناشئا بالأهلي.. تعرف على حازم حسين أفضل لاعب بالدوري التركي/ فيديوجراف

جمعت بين 4 أزواج| حكاية جبروت إمرأة في الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ