عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"قوى عاملة النواب" توصي بإلزام الشركات الحكومية بتعيين 5٪ من ذوي الهمم

النائب عادل عبدالفضيل
النائب عادل عبدالفضيل عياد

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن عدم تحقيق نسبة الـ ٥٪ من ذوي الهمم في مسابقات الدولة في جميع المؤسسات سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، مما ينتج عنه ضياع حقوقهم في العمل، وحقهم في حجز وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، حيث يشترط البنك وجود مصدر دخل حكومي.

وقالت النائبة ميرفت عازر، خلال اجتماع اللجنة، إن القيادة السياسية أولت اهتماماً غير مسبوقا لذوي الهمم خلال السنوات الماضية من خلال العديد من المبادرات لوضعهم على خارطة التمكين ودمجهم في المجتمع، وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، خلال مناقشة الطلب المقدم منها بفتح معهد مصرفي لتدريب ذوي الإعاقة كما هو موجود بمحافظات "القاهرة والإسكندرية وبورسعيد"، وكذلك إطلاق مبادرة "إتاحة" في جميع محافظات الجمهورية لتوفير فرص العمل لهم بالبنوك وتأهيلهم لسوق العمل.

لدعم خطط التحول الرقمي.. القوى العاملة توقع بروتوكول تعاون مع «هواوي مصر»

القوى العاملة بأسوان تنظم دورة تدريبية على مهنة التفصيل للسيدات بقرية الكوبانية

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:

أولاً: ضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي بالآتي:

١- حصر أصحاب الهمم الذين تم تحويلهم من مشروع الإسكان الاجتماعى للبنوك، ولم يستفيدوا من التمويل اللازم للحصول على الوحدات السكنية.

٢- إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتعيين نسبة الـ ٥٪ ومتابعة تنفيذ ذلك.

٣- حصر عدد العاملين بكل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونسبة ذوي الهمم منهم حتى تاريخه.

ثانياً: ضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابي يفيد بالآتي:

١- استيفاء كل المسابقات بتعيين نسبة الـ ٥٪ الخاصة بذوي الهمم.

٢- بيان يشمل استيفاء تعيين نسبة الـ ٥٪ في كل الجهات التابعة للجهاز الإداري بالدولة حتى تاريخه.

ثالثاً: ضرورة قيام البنك المركزي بتعميم تطبيق مبادرة "إتاحة" في محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد وسوهاج والدقهلية.

القوى العاملة معهد مصرفي الإسكان الاجتماعي بنوك قطاع الاعمال العام البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهادات الـ22% تنتصر للجنيه.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بالبنوك

عقوبات منتظرة.. قرار عاجل من الكاف بشأن اشتباكات لاعبي الأهلي والهلال السوداني

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش

بمبلغ خرافي.. الأهلي يستعيد لاعبه مرة أخرى من سيراميكا ..تفاصيل

دول العالم تتخلى عن الدولار.. هل يلفظ الأخضر أنفاسه الأخيرة؟| حرب اقتصادية

الأرصاد: سنسجل أعلى درجة حرارة خلال فصل الربيع

3 فصول في يوم.. تحذير شديد من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

عقوبات صارمة تلاحق شركات التمويل الاستهلاكي حال التلاعب في التعاقد

توفير 54848 فرصة عمل للشباب بتكلفة 3 مليارات و19 مليون جنيه بالشرقية

ترشيحاتنا

3 دعوات تمسكوا بها لآخر رمضان.. فيها عجب العجاب

رئيس الوزراء: نسعى للتعامل مع أى تحديات أو معوقات تواجه قطاع السياحة

هل الخلاف الأسري مبرر للانتقام؟.. خبراء يكشفون عن مفاجأة ويضعون روشتة

ربنا يجيب الخير ..العامري فاروق يزف نبأ سار بشأن غرامة كهربا

دار الإفتاء: الأولى بالزوج صيانة مشاعر الزوجة المخلصة بدلا من التعدد

البشر هيحبوا روبوتات.. الرئيس التنفيذي السابق لـ جوجل يحذر من الذكاء الاصطناعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثلة مسرحية.. من هي رويا هاشمي التي قلبت أحداث "الهرشة السابعة"؟

تعرضت للتحرش من سيدات.. إطلالات أثارت الجدل للفنانة أميرة فتحي

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر

صورة حيرت الجميع لظهور درب التبانة فوق أشجار أجكال بسماء مدينة عربية

فيديو

طفلة تخطف قلوب رواد السوشيال ميديا في 18 ثانية.. والسبب

ملهاش علاقة بكذبة أبريل.. 14 يوم إجازة في الشهر | اعرف التفاصيل

كان ناشئا بالأهلي.. تعرف على حازم حسين أفضل لاعب بالدوري التركي/ فيديوجراف

جمعت بين 4 أزواج| حكاية جبروت إمرأة في الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ