كولر لـ جماهير القلعة الحمراء: من أجلكم تُلعب كرة القدم

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة لجماهير ناديه.



وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "فى تصريح علي لسان مارسيل كولر مدرب الأهلي :" شكرا لجمهور الاهلي العظيم على الاجواء الخيالية و أتمنى أن أرى حضوركم بهذا الشكل الاسطوري كل مبارة فمن أجلكم تُلعب كرة القدم.. شكرا جزيلا و اتمنى ان اكون دوما سببا لاسعادكم"



ويلتقي النادي الأهلي نظيره غزل المحلة، غدا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، علي ستاد وي السلام.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في نهائي كأس مصر، يوم الإثنين الموافق 10 أبريل الجاري، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.