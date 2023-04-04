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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقة إيفاد القراء للخارج خلال شهر رمضان 1445هـ/2024م

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بقراء القرآن الكريم من ذوي الأصوات الحسنة وذلك خلال شهر رمضان 1445هـ / 2024م من بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعاملين من المسكنين على درجة وظيفية ، والقراء المقيدين بنقابة القراء ، والقراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون.

واوضحت الوزارة أن شروط التقدم للمسابقة تشمل ما يلي: 

1. أن يكون المتقدم مسكنًا على درجة مالية بالوزارة ، أو من المقيدين بنقابة القراء المصرية ، أو من المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون المصري.

2. أن يكون حسن الصوت .

3. أن يجتاز المتقدم الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم حفظًا ، وأداء ، وإجادة صوت ، وكذا المقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن .

4. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك .

5. أن يكون قد مضى على عودته من أي إيفاد للخارج على نفقة الوزارة ثلاثة أعوام على الأقل ، ويُستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة ، على أن تتحمل الجهة الطالبة جميع النفقات (تذاكر السفر/ الإقامة/ الإعاشة/ البدل النقدي) دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية ، فى ضوء القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2014م .

6. أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين ، وذلك بالنسبة للمتقدمين من العاملين بالوزارة أو أي جهة حكومية.

7. أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار ، أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية ــ الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ، ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية .

8. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

9. أن لا يقل سن المتقدم عن (30) عامًا ولا يزيد على (55) عامًا اعتبارًا من تاريخ التقدم للمسابقة ، ويستثنى من ذلك القراء أصحاب الدعوات الخاصة ، مع مراعاة باقي الشروط.

وتقدم الطلبات على موقع الوزارة على الإنترنت (أوقاف أون لاين) على الرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPjuHiesDlN26NPNK9cLZLFnhx8FYBDGVGqerCt8TJ5LDONg/viewform?usp=sf_link

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب التقديم بالمسابقة لمدة (15) يومًا اعتبارًا من تاريخ النشر، على أن يكون المتقدم مستوفيًا جميع الشروط، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة.

وأكدت أنه سيتم نشر أسماء المتسابقين المستحقين دخول اختبارات التصفية الأولية ، والنهائية على موقع الوزارة ، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها ، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية ، علمًا بأن اختبارات التصفية النهائية ستجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين: الأولى تحريرية ، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية، مطالبة جميع المديريات والإدارات بطبع الإعلان وتعليقه في مكان بارز.

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