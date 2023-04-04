1000حمدالله ع السلامة 13:إصابة سامح بـ الحول وسميحة تيأس من العثور على الجدة سوسو

عرضت مساء اليوم الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الثالثة عشرة العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الاحداث عندما يستنجد أكرم بجاره مجدي في محاولة لإنقاذهم واصلاح سيارته نعناعة التي أصيبت بـ "وش سلندر" واحضارها لدهشور، يتصل السائق امين الفنان محمود الليثي ويطلبون منه الحضور و يخبرهم انه في السلوم، يتصل حماصة بعلي بويكا و يخبره بما حدث معه بسبب سمير.

ويخبر احد رجال القرية أكرم و الدكتورة سميحة ان اطارات السيارة يتم تصليحها، تطلب سميحة من أبنائها التحدث بالعربية، يقوم اهل القرية بمساعدة اكرم وعلي في تركيب إطارات السيارة، يسقط سامح ارضاً و يعاني من ألم في الرأس، تتصل فوقية بقريبتها الدكتورة نيللي الفنانة مي دياب لمساعدة سامح بعد اصابته بـ"حول" في العين.

يتلقى أكرم اتصالا من اخيه مصطفى ليطمئن عليهم ويخبره ما أصاب سامح و يطلب منهم معاودة الاتصال به ليطمئن علي سامح، تتصل الدكتورة نيللي بفوقية و تطلب منها ان تذهب لمركز طبي لإجراء صورة اشعة على المخ، يتواجد الضابط حسام الفنان احمد عبد الوهاب مع عم عمران يطلب منه التحفظ علي الحسيني الفنان اوتاكا و الاتصال به فور حضوره، بعد حضور الدكتورة نيللي لمعالجة سامح .

تسأل فوقية عن حالة سامح الاجتماعية و يبدو عليها الاعجاب به و لكنها تكشف عليه بطريقة كوميدية، تشتبك نيللي مع الدكتورة سميحة، تصف نيللي الدواء لسامح و تشتبه في "شرخ بالجمجمة" و تطلب اشعه أخرى، يطلب سمير من الحسيني البحث من جديد عن علي و محاولة استدراج عم عمران مرة اخرى.

تخبر فوقية أكرم باشتباك نيللي و سميحة، تحاول نيللي إعطاء سامح الحقنة "في العضل" امام الجميع، تؤكد لهم نيللي انها ستعود مرة أخرى للاطمئنان عليه، و تخبر نيللي فوقية ان لها اسلوبها الخاص للفت نظر سامح لها، تتشاجر فوقية مع أكرم و تتوعد له، يطمئن علي على سامح و تؤجل سميحة البحث عن الجدة سوسو و تطلب منها سماح الاستمرار في البحث عن الجدة سوسو وانها ستعتني بأخيها فترة غيابها.



قصة مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"



بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، أستاذة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"



مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.