أحمد عبد القادر يكشف مواصفات فتاة أحلامه

كشف النجم أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، عن مواصفات فتاة أحلامه، قائلا:" عايزها تكون بنت ناس.. وتكون مقدرة ظروف و مسئولية لعبة كرة القدم".

وانفعل اللاعب أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، على رامز جلال بشكل جنوني، عقب اكتشافه المقلب، بعد أن كشف رامز جلال عن وجهه في نهاية حلقة اليوم من برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



أحمد عبد القادر ضحية رامز جلال

ووقع "أحمد عبد القادر" اليوم الثلاثاء، ضحية رامز جلال من خلال برنامج "رامز نيفر إند"، كأحد ضيوف البرنامج في شهر رمضان الكريم.

وبعد أن كشف رامز جلال عن وجهه أمام أحمد عبد القادر، اعتدى الأخير بالضرب عليه قائلا: "هعورك والله، أنت مين يا ابني انت عشان تهزر معايا، أنت تعرفني عشان تهزر معايا".

وحاول رامز جلال تهدئته عقب اكتشاف المقلب، بعد الألفاظ الخارجة والاعتداء عليه بالضرب.